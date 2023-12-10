وكيل أول مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.



وأكد وكيل أول مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري، موضحًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة، التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع، من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل، بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

كما وجّه المستشار أحمد سعد الدين التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على حسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.