الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة (صور)

وزير العمل يدلي بصوته
وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حضر الدكتور حسن محمد حسن شحاتة، وزير العمل، منذ قليل، إلى لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة بمصر الجديدة، للإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية عام ٢٠٢٤.

وحرص الوزير على تحية المستشارين والقائمين على اللجنة الانتخابية، موجهًا الشكر لهم على مجهوداتهم في سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسر.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وزير العمل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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