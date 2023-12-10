وزير التموين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في الاستحقاق الدستوري المهم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى بصوته الانتخابي في الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الصيرفي الثانوية بنين دائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.

وأكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية المشاركة في الانتخابات لنثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية.

وخلال الإدلاء بصوته حث الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشباب المصريين على المشاركة في الانتخابات للتأكيد على امتلاك الوعي الحقيقي بأهمية مثل هذه الاستحقاقات الديمقراطية.

وأكد المصيلحي أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي الحقيقي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.