وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنتها الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنيين بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة.

وتصدر المشهد الانتخابي خلال اللحظات الأولى توافد كثيف للشباب والسيدات للمشاركة في العرس الديمقراطي.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث تتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم المرشح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة، والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.