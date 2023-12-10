الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأحد، عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة.

وتواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان، حيث أشرفوا على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت، وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكل مستلزمات العملية الانتخابية.

توافد الناخبين على اللجان الانتخابية 

وشهدت اللجان بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم، حيث تتم عملية التصويت بسلاسة ويسر.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، على أن تتخلله ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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