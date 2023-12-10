الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالمجان.. عيادات متنقلة أمام لجان الجمالية للكشف على الناخبين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تواجدت سيارات تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان أمام لجان الجمالية الانتخابية في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، وذلك للكشف على المترددين من المواطنين بالمجان.

وشهد مقر لجنة الانتخابات بمدرسة الحسين الإعدادية بنات، بمنطقة الجمالية- حي وسط القاهرة-، إقبالا للناخبين على العيادات المتنقلة للكشف مجانا، حيثُ تقدم سيارات وزارة الصحة كشوفات متعددة مثل: “قياس السكر والضغط، وغيرها”.

وعلى جانب آخر، اصطف عشرات الناخبين المصريين، منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد- أول أيام الانتخابات الرئاسية-، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في تظاهرة مملوءة بمشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن عنوانها: “جئنا من أجل مستقبل مصر”.

وامتدت طوابير الناخبين خارج مدرسة الحسين الإعدادية بنات إلى الشوارع الرئيسية والجانبية لمراكز الاقتراع، وذلك بعد أن تكدست اللجنة ومحيطها الخارجي عن آخره بعشرات الناخبين من الرجال والنساء ومن كل الأعمار.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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