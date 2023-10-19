الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| فيديو محمد صلاح وبكاء بيج رامى على فلسطين.. واستكمال محاكمة محمد رمضان

لو فاتك الترند
لو فاتك الترند

تنوعت أخبار الترند خلال الساعات الماضية بين سياسية وفنية ورياضية، ويستعرض "الدستور" أبرزها في التقرير التالي، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

150 مليون مشاهدة فى ساعات.. أرقام مهمة عن فيديو محمد صلاح

فيديو لا تزيد مدته على دقيقة، خرج به اللاعب المصري محمد صلاح من أجل التعليق على القضية الفلسطينية ومعركة "طوفان الأقصى" الدائرة بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين تقريبًا.. للمزيد اضغط هنا.

"إحنا أشباه رجال".. "بيج رامى" يتصدر الترند بعد بكائه على فلسطين

تصدر ممدوح محمد حسن السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، لاعب كمال الأجسام المصري، ترند البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره الأخير وهو يبكي متأثرًا لما حدث في فلسطين.. للمزيد اضغط هنا.

رواد السوشيال ميديا ينتفضون دعمًا لـ غزة بهاشتاج "فلسطين الآن"

تم تداول هاشتاج "فلسطين الآن" من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق "إكس" و"فيسبوك"، وذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية وتضامنًا مع أهالي غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.. للمزيد اضغط هنا.

بعد قليل.. استكمال محاكمة محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

تواصل محكمة  الجيزة، بعد قليل، نظر قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.. للمزيد اضغط هنا.

تطور جديد فى أزمة مزراوى وبايرن بسبب دعم فلسطين

غاب المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن مران فريقه اليوم، وذلك استعدادًا لحسم مصيره مع النادي بعد دعمه فلسطين.. للمزيد اضغط هنا.

محمد صلاح القضية الفلسطينية بيج رامي فلسطين محمد رمضان عمرو أديب

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