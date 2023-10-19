"إحنا أشباه رجال".. "بيج رامي" يتصدر التريند بعد بكائه على فلسطين

تصدر ممدوح محمد حسن السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام المصري، تريند البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب ظهره الأخير وهو يبكي ومتأثرًا لما حدث في فلسطين.

وظهر لاعب كمال الأجسام المصري "بيج رامي" في مقطع فيديو وهو يبكي ومتأثر جدًا لما يحدث في دولة “ فلسطين ” بعد قصف الإحتلال الإسرائيلي للمدنيين للمنازل والمستشفيات.

ليتداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع الفيديو الذي ظهر فيه "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام وهو متأثر جدًا بسبب الأحداث التي شهدتها وما زالت تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية، ليتصدر التريند خلال الساعات الماضية لتنهال عليه التعليقات بسبب تأثره الشديد بضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

"أحنا أشباه رجال" بكاء لاعب كمال الأجسام «بيج رامي» حزنًا على فلسطين

"أحنا أشباه رجال" بكاء لاعب كمال الأجسام "بيج رامي" حزنًا على فلسطين

وعلق"بيج رامي" من خلال الفيديو الذي تداوله رواد "السوشيال ميديا"خلال الساعات الماضية وهو يبكي قائلًا:" أحنا أشباه رجال وأصعب شيء إن الراجل يبكي جنب الحيطة"، وتابع حديثه قائلًا: “عمري ما حسيت فى حياتى بأكتر من كده مهانة والله ما خان فلسطين إلا أحنا”.

"أحنا أشباه رجال" بكاء لاعب كمال الأجسام «بيج رامي» حزنًا على فلسطين

الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

"أحنا أشباه رجال" بكاء لاعب كمال الأجسام «بيج رامي» حزنًا على فلسطين

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن العدد الهائل من المصابين جراء غارات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة للأسبوع الثاني، يجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية على الأرض وفي القاعات، دون تخدير في الغالب.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، من أن المستشفيات في قطاع غزة على حافة الانهيار، ومعظمها يعمل بالحد الأدنى من طاقته.

وحسب البيان، تشمل الإجراءات المتخذة للحفاظ على تشغيل غرف الطوارئ تعليق بعض العمليات الجراحية والعمل في الظلام والحد من استخدام المصاعد، وقد تتوقف قريبًا الإجراءات الحيوية مثل التعقيم وغسيل الكلى.

وتم نقل معظم جرحى انفجار المستشفى الأهلي المعمداني إلى مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في غزة ويقع في مدينة غزة.