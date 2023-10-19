بعد قليل.. استكمال محاكمة محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

تواصل محكمة الجيزة، بعد قليل، نظر قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

طلب تعويض

وكان محامي الإعلامي عمرو أديب، قد تقدم بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه بتهمة سب وقذف.

كشف أمر الإحالة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.