الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم باختلاس أموال شركة مياه الواحات البحرية لـ24 أكتوبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و190 ألفًا و626 جنيهًا من وظيفته لجلسة 24 أكتوبر الجاري.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في الفترة من شهر سبتمبر عام 2017 حتى شهر يوليو عام 2018، قام بصفته موظفًا عامًا ومن مندوبي التحصيل "صراف شباك" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ  مليون ومائة وتسعين ألفًا وستمائة سنة وعشرين جنيهًا وأربعة وتسعين قرنًا) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسها من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
 

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وأدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه جريمة اختلاس مبلغ مالي، حيث قال: "أنا كنت شغال صراف شباك فى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكنش بيبقي معايا فلوس، وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لحد لما المشتركين يجوا ويدفعوا، واحصل منهم المبالغ المالية ومكنتش بوردها في الخزنة، ومسددتش المبلغ في دفتر التوريد والإيصالات.. دي كانت عهدتي ومكنش في حد بيجي يراجع ورايا أو على الفرع كله وإحنا اللي كنا بنراجع على شغلنا".

وعن قيمة المبالغ المالية التي تحصلت عليها من جراء ارتكاب الواقعة، قال المتهم: أنا مش فاكر بالظبط.
 شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد 3808 فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألفًا وستمائة وستة وعشرين جنيهًا وأربعة وتسعين قرشًا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه إضرارًا بالجهة المالكة.

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