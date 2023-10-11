15 سنة لموظف اختلس "كمبيوتر" وجهازي تحويل كهرباء من الشهر العقاري بالجيزة

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية اليوم، موظفا بـالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس جهاز حاسب آلي وجهازي تحويل التيار الكهربائي.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه وعضويه المستشارين هشام عبدالمعطي وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي وأمين سر الجلسة خالد شعبان وصلاح مصطفى.

تفاصيل الواقعة

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 796 لسنه 2023 والمقيدة برقم 21 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 198 لسنه 2022 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم وبصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع موظف بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أجهزة الحاسب الآلي وجهازين خاصين بتحويل التيار الكهربائي.