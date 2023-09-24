الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تطالب بخلع زوجها بعد اتهامه فى قضية اختلاس

محكمة
محكمة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري  بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم "8733" لسنة 2023 تطالب فيها بخلعه بعد اتهامه في قضية اختلاس مبلغ مالي من جهة عمله. 

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وقالت "حنان .ح" في دعواها: مر على زواجنا 3 سنوات تقريبًا، فكانت زيجتنا تقليدية للغاية، فتقدم لخطبتي مثل أي عريس وشكر جميع الأهل والأصدقاء في أخلاقه وبعد سنة تمت زيجتنا وسط حضور حافل بالأهل والأصدقاء.

واستكملت الزوجة حديثها: فور زواجنا مباشرة تم الحمل أكثر من مرة، وعندما أراد الله بأن يكتمل طفلنا توفي بعد 20 يومًا من ولادته، وحينها أصيب زوجي بحالة نفسية سيئة، واعترف لى بأنه عقاب ربنا له لاختلاسه أموالًا من جهة عمله، ووعدني حينها بأنها ستكون آخر مرة والتزم فى صلاته وعبادته. 

وتابعت حنان: لكنه لم يستمر في وعده لى واستمر فى اختلاسه برغم تحسن حالتنا المادية ومساندة والديه له باستمرار، لكنه لم يسمع لنصيحتي، واضطررت للعمل للإنفاق على نفسي والامتناع عن أخذ منه أي أموال لا أثق في مصدرها، وبعد شهور بسيطة فقط اُتهم فى قضية اختلاس وتم رفده من جهة عمله وتحويل القضية للنيابة والتحقيق فيها، وعندما علم أهلى بما ارتكبه طلبوا منه تطليقى، لكنه رفض، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى لخلعه. 

محكمة الاسرة القاهرة قضية اختلاس دعوى خلع زوجة

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