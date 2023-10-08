الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكمها بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

كانت بداية أحداث الواقعة في يونيو من العام الجاري، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة كلا من "م. ص 36 عاما" عامل، و"أ. ف 26عاما" حاصل على ثانوية، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار.

حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج السجن المشدد حشيش الحكم على متهمين

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