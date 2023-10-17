تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن خلال سرقته بالإكراه في وسط البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين أجانب بينهم اثنان هاربان؛ لاتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بغرض سرقتهما في منطقة وسط البلد، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل.

كما قررت المحكمة إيداع أحد المتهمين مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامه قواه العقلية.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد إبرهيم قنصوه وعضوية المستشارين محروس حلمى واحمد شلبي وجوزيف بطرس وأمانة سر أحمد رضا وسيد نجاح.



كانت النيابة أحالت 8 متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، حيث تبين أنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على التوجه إلى منطقة وسط البلد وسرقتهم كرها عنهم وازهاق روح من يعارضهم وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن سكين.



ويوم الواقعة شاهدوا المجني عليها مع أخر فاستقفوها محاولين سرقتها وامسكوا بهما، وطعنوهما بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.