لو فاتك الترند|الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى لمسار القضاء على فيروس "سى"

تنوعت أخبار الترند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار سياسية وفنية ورياضية، وتستعرض "الدستور" في نشرة "لو فاتك الترند" أبرزها والتي جاءت كالتالي:

الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبي لمسار القضاء على فيروس "سى"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.

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رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

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حقيقة إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لبرج القاهرة يظهر عليه علم فلسطين، مما أدى إلى تصدره ترند "جوجل"، وازدادت محركات البحث عنه.

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بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 431 لسنة 2023 بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة.

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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام غرناطة بالدوري الإسباني

تعادل فريق برشلونة مع مضيفه غرناطة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023-2024.

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باريس سان جيرمان يفوز على رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه رين 3 /1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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منى الشاذلي تكشف الوجه الآخر للإعلامى محمد شردى على ON

يحلّ الإعلامي محمد شردي ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، يوم الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً.

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موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023 وأبرز الحضور

موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023، يبحث العديد من القراء عن الموعد الذي حددته وزارة الداخلية لتنظيم حفلة التخرج لدفعة 2023 من كلية الشرطة والتي تعقد كل عام لتكريم المتفوقين والإعلان عن تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة للعمل بالمواقع المختلفة.

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