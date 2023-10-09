الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى لمسار القضاء على فيروس "سى"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس السيسي، شهادة المستوى الذهبي لمسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدمًا التهنئة لمصر.

وأوضح أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

ومن جهته؛ أشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه هذا الملف، وملفات الصحة بشكل عام، وهو ما تبدى في المتابعة الشخصية الدقيقة من الرئيس، للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد، من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، توجه بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية ومديرها العام، على الدعم المخلص الذي قدمته المنظمة لمصر، معربًا عن سعادته البالغة بتحسّن صحة المواطنين المصريين فيما يتعلق بهذا المرض الذي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية.

ولفت إلى أن الدولة سخرت، بصدق، كل الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على "فيروس سي"، بداية من إنشاء مراكز العلاج، وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة، وإعداد الكوادر، وتوفير الدعم للصناعة المصرية، التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية، وانتهاءً باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات، لاسيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة "100 مليون صحة"، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية، لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر.

السيسي الصحة العالمية وزير الصحة فيروس سي

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