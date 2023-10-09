الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام غرناطة بالدورى الإسبانى

برشلونة - غرناطة
برشلونة - غرناطة

تعادل فريق برشلونة، مع مضيفه غرناطة، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2023-2024.

بريان زاراجوزا افتتح التسجيل مبكرًا في الثانية 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل شتيجن في التعامل معها.

وعاد زاراجوزا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة، ليراوغ جوليس كوندي وشتيجن ويسدد الكرة في الشباك ببراعة.

وتعرض الفرنسي جوليس كوندي، مدافع برشلونة للإصابة، ليتم استبداله بزميله رونالد أراوخو في الدقيقة 44.

وسجل لامين يامال هدف برشلونة الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليقلص الفارق لصالح فريقه.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو برشلونة محاولاتهم لتعديل النتيجة، وهو ما حققوه في الدقيقة 86 عن طريق البديل سيرجي روبيرتو من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى من أليخاندرو بالدي.

واعترض لاعبو غرناطة على الهدف بشكل كبير، مطالبين بإلغائه بداعي وجود خطأ ضد جواو فيليكس، لكن الحكم أكد صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق برشلونة لـ 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد متصدر جدول الترتيب، ورصيد غرناطة لـ 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، فشهد تواجد جواو فيليكس في قيادة خط الهجوم، لتعويض المصاب البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وغاب عن برشلونة في مباراة اليوم، ليفاندوفسكي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بابلو جافي، بداعي الإصابة.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - بابلو جافي - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - فيران توريس

برشلونة غرناطة الدوري الاسباني بريان زاراجوزا جوليس كوندي

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