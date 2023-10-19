الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد السوشيال ميديا ينتفضون دعمًا لـ غزة بهاشتاج "فلسطين الآن"

فلسطين
فلسطين

تداول هاشتاج "فلسطين الآن" من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق "إكس" و"فيسبوك"، وذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية وتضامنًا مع أهالي غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا من خلال هاشتاج "فلسطين الآن"، وذلك بعد تصريحات الرئيس السيسي، على أهمية الاستمرار على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

رواد السوشيال ميديا يتصدرون بهشتاج " فلسطين الأن " لدعم القضية

 

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"السيسي ينصر أهل غزة".. التريند الأول على تطبيق "إكس".. ونشطاء: مصر قائدة الشرق الأوسط

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك": غزة الان.. فلسطين الان في اشد الحاجه الي دعائكم.. فلسطين.. أطفال غزة.. اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها.

رواد السوشيال ميديا يتصدرون بهشتاج " فلسطين الأن " لدعم القضية

وأضاف آخر: لم تشهد مثلها مصر منذ سنوات إنها مصر العروبة.. تظاهرات ضخمة في مصر؛ إسنادًا لغزة وتنديدًا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي.

رواد السوشيال ميديا يتصدرون بهشتاج " فلسطين الأن " لدعم القضية

 

رواد السوشيال ميديا يتصدرون بهشتاج " فلسطين الأن " لدعم القضية
رواد السوشيال ميديا يتصدرون بهشتاج " فلسطين الأن " لدعم القضية
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