الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"السيسي ينصر أهل غزة".. التريند الأول على تطبيق "إكس".. ونشطاء: مصر قائدة الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تصدر هاشتاج “السيسي ينصر أهل غزة” تريند البحث عبر تطبيق “إكس” تويتر سابقًا خلال الساعات الماضية من قبل رواد السوشيال ميديا تضامنًا مع أهالي فلسطين.

وتداول رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي ينصر أهل غزة” خلال الساعات الماضية بعد أن أجرت الدولة المصرية اتصالات لا تنتهي مع جميع القادة والمسئولين حول العالم، للاهتمام بالقضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد حرص مصر على وصول المساعدات الطبية والإنسانية في هذا التوقيت الصعب لتصل إلى قطاع غزة لمساعدة أشقائنا في فلسطين.

وقام مستخدمو تطبيق “إكس”  بكتابة هاشتاج “السيسي ينصر أهل غزة” بتقديم المساندة والدعم الفورى للأشقاء الفلسطينيين.

 

وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” تفاصيل تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج "السيسي ينصر أهل غزة"، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية التى تبذل أقصى ما لديها لإنهاء تصعيد أعمال العنف التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى. 

هاشتاج " السيسي ينصر اهل غزه " التريند الأبرز على  “اكس”

هاشتاج “السيسي ينصر أهل غزة” التريند الأول على  “إكس”

تفاعل رواد السوشيال عبر تطبيق “إكس” تويتر سابقًا، برفع هاشتاج "السيسي ينصر أهل غزة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليكون التريند الأول تضامنًا مع وقوف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه الكامل للشعب الفلسطينى من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

تفاعل رواد السوشيال على هاشتاج "السيسي ينصر أهل غزة"

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلًا: "مصر من أول الأزمة واقفة لوحدها بكل السبل تحل الأزمة مع صمت العرب.. مصر كل يوم بتثبت إنها قائدة الشرق الأوسط سيدة قرارها.. ربنا يحفظ مصر وقائدها وجيشها وشعبها".

هاشتاج " السيسي ينصر اهل غزه " التريند الأول على  “اكس”

وعلق آخر قائلًا: "الله عليك يا ملك طول عمرك ليك نظره ماتخيبش أبدا ملكش حل ياقائد".

هاشتاج " السيسي ينصر اهل غزه " التريند الأول على  “اكس”
هاشتاج " السيسي ينصر اهل غزه " التريند الأول على  “اكس”
هاشتاج " السيسي ينصر اهل غزه " التريند الأول على  “اكس”
هاشتاج " السيسي ينصر اهل غزه " التريند الأول على  “اكس”
السيسي السيسي ينصر اهل غزه فلسطين

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