السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تثمن إطلاق قوافل إنسانية شاملة للشعب الفلسطيني

المرشح الرئاسي عبدالفتاح
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ثمنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم. وتضم القوافل 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة.

وأشارت الحملة إلى أنه يتضمن الدعم التي تحملها القوافل 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.

مؤكدة أنه لا يتوقف الدعم المصري الإنساني عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا أكثر من 46 ألف قطعة ملابس، لتدفئة الأطفال والكبار في فصل الشتاء. وتحمل القافلة أيضًا أكثر من 290 ألف عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

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