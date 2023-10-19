الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تطور جديد في أزمة مزراوي وبايرن بسبب دعم فلسطين

مزراوي
مزراوي

غاب المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن مران فريقه اليوم وذلك استعدادًا لحسم مصيره مع النادي بعد دعمه لفلسطين.

ولم يشارك مزراوي في تدريبات بايرن بسبب انتظاره لقراره النادي حول دعمه لفلسطين وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية.

وشارك نصير في تدريب الجري الفردي، حيث عانى من إصابة طفيفة خلال المعسكر التدريبي مع المنتخب المغربي.

وكان بايرن ميونخ الألماني، أكد الاثنين الماضي أنه سيتحدث مع مدافعه المغربي نصير مزراوي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم القول اليوم: "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستجرام يوم الأحد، اللاعب يتواجد حاليا في أفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".

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