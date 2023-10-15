أخبار فاتتك| هجوم إسرائيلي يستهدف مطار حلب.. و30 لاعبًا في قائمة الأهلي النهائية لبطولة الدوري الأفريقي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

هجوم إسرائيلى يستهدف مطار حلب شمال سوريا

أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

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30 لاعبًا في قائمة الأهلي النهائية لبطولة الدوري الأفريقي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد 30 لاعبًا في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": استولينا على رأس شط يوم 6 أكتوبر بساعتين ونصف الساعة

قال اللواء صلاح عبدالرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن كتيبته كانت مكلفة بمهمتين الأولى كانت احتلال رأس شط، وتم احتلال 500 متر شرق القناة، مؤكدًا أنهم بدأوا التقدم يوم 6 أكتوبر، واستولوا على رأس شط، "كوبري أولي" في ساعتين ونصف الساعة.

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هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بمهرجان "الفن الجميل" بأبو ظبي.. 4 نوفمبر

يستعد النجم هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 4 نوفمبر المقبل وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل المقرر إقامته بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

أعلن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن حجم الذهب المتدفق إلى مصر بعد مبادرة الذهب دون جمارك، التي طرحتها الحكومة.

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