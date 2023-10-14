السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 لاعبًا في قائمة الأهلي النهائية لبطولة الدوري الأفريقي

الأهلي
الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد 30 لاعبًا في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتنطلق بطولة الدوري الأفريقي خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر بالعاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي.

اقرأ أيضا.. فحص طبي لـ إمام عاشور ورامي ربيعة ينتظم في تدريبات الأهلي غدا

قيد 30 لاعبًا في القائمة المُشاركة بالبطولة

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قيد جميع اللاعبين بما فيهم المصابين تحسبًا للاستعانة بهم في مباريات البطولة عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم.

ويرغب كولر في منح الفرصة لجميع اللاعبين خاصةً أن الفريق ينتظره جدولًا مزدحمًا بالمباريات في جميع البطولات على مدار الموسم.

وجاءت قائمة الأهلي لخوض منافسات الدوري الأفريقي على النحو الآتي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، محمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وأليو ديانج وأفشة ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمود كهربا وحسين الشحات وكريم فؤاد

ويريد الأهلي الاستفادة من جميع اللاعبين المقيدين في قائمة للاستعانة بهم في أي مرحلة من مراحل المسابقة، سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي حال الوصول أو المباراة النهائية، حال تمكن من الوصول إلى النهائي.

اقرأ أيضا.. موديست يصل القاهرة اليوم.. وكولر يجتمع مع الجهاز المعاون لترتيب مواجهة سيمبا
 

الاهلى السويسري مارسيل كولر الدوري الإفريقي 30 لاعب ا في قائمة الأهلي النهائية لخوض بطولة الدوري الأفريقي قائمة الأهلي

مواد متعلقة

فحص طبي لـ إمام عاشور ورامي ربيعة ينتظم في تدريبات الأهلي غدا

الخطيب يجدد الثقة فى أوجستى بعد احتلال سلة الأهلى المركز الرابع عربيًا

موعد مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف القاهرة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"