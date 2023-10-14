30 لاعبًا في قائمة الأهلي النهائية لبطولة الدوري الأفريقي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد 30 لاعبًا في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتنطلق بطولة الدوري الأفريقي خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر بالعاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي.

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قيد 30 لاعبًا في القائمة المُشاركة بالبطولة

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قيد جميع اللاعبين بما فيهم المصابين تحسبًا للاستعانة بهم في مباريات البطولة عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم.

ويرغب كولر في منح الفرصة لجميع اللاعبين خاصةً أن الفريق ينتظره جدولًا مزدحمًا بالمباريات في جميع البطولات على مدار الموسم.

وجاءت قائمة الأهلي لخوض منافسات الدوري الأفريقي على النحو الآتي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، محمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وأليو ديانج وأفشة ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمود كهربا وحسين الشحات وكريم فؤاد

ويريد الأهلي الاستفادة من جميع اللاعبين المقيدين في قائمة للاستعانة بهم في أي مرحلة من مراحل المسابقة، سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي حال الوصول أو المباراة النهائية، حال تمكن من الوصول إلى النهائي.

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