موديست يصل القاهرة اليوم.. وكولر يجتمع مع الجهاز المعاون لترتيب مواجهة سيمبا

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا غدًا الأحد مع أعضاء الجهاز المعاون قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعية.

يضع كولر مع أعضاء الجهاز المعاون خطة التدريب خلال الفترة القادمة وحتى موعد السفر إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

فيما يعود الفرنسي انتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم قادما من بلاده عبب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة.

يغيب 11 لاعبًا عن التدريبات بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية؛ حيث يتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبي.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام الجمعة المقبل في ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر في القاهرة.

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