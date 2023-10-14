فحص طبي لـ إمام عاشور ورامي ربيعة ينتظم في تدريبات الأهلي غدا

يخضع إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص طبي غدًا الأحد للوقوف على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الساق خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي حرمته من الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني لمواجهتي زامبيا والجزائر.

وخضع إمام عقب مباراة الإسماعيلي إلي برنامج علاجي خلال فترة الراحة لتجهيزه لمباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل في افتتاح مباريات بطولة الدوري الإفريقي.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي قال إن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

وكان عاشور قد غادر المباراة ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة وخضع لأشعة للوقوف على حالته.

في المقابل ينتظم رامي ربيعة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية غدا الأحد بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل اللاعبون لمدة 6 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة.

وأنهي رامي ربيعة البرنامج التدريبي المصغر الذي اداه اللاعب خلال فترة الراحة السلبية.

وغاب اللاعب عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري بعد إجرائه عملية جراحية في إصبع القدم.

وبات ربيعة جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

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تطعيم لاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.