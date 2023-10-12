الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حب الدين" يكشف لـ"الشاهد" الخدعة التى نفذها ليقفز طيار إسرائيلى من طائرته

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء أركان حرب أيمن حب الدين

كشف اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، تفاصيل الخدعة التي نفذها مع طيار إسرائيلي ودفعه بها للقفز من طائرته.

 وقال، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذا اليوم كان صعبًا عليه وكان لديه قاذف صاروخ واحد فقط، ولذا لجأ للخداع الإلكتروني، وعدما ظهر على أجهزة الطيار الإسرائيلي قفز من طائرته.

وأضاف، أن أمريكا قامت بإعطاء إسرائيل أجهزة تتبع صواريخ وكان الجهاز يخبر الطيار أنه يوجد كتيبة صواريخ وأنها تصوب نحوه، وأطلقت عليه وأن الصاروخ سينفجر.

وتابع، أن الطيار تأتيه التعليمات من الجهاز، وينظر بنظارته ليرى غبار الصاروخ وهو خارج، مؤكدًا أنه وقتها قام بتشغيل ستائر الدخان، وكان الطيار عندما يراها يعتقد أن الصاروخ تم إطلاقه، فيقفزمن طائرته.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء أركان حرب أيمن حب الدين تفاصيل الخدعة طيار إسرائيلي للقفز طائرتة

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