درويش حسن يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خطة العبور للواء 16 بحرب أكتوبر

كشف اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، خطة العبور للواء 16، مؤكدا أنه تم العمل على عبور القوات بالمواجهة في الفاصل بين النقاط القوية لتجنب الاصطدام بالعدو وتقليل الخسائر.

وأضاف “درويش”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم عبروا وخصصت فصيلة من35 جنديا لحصر النقاط القوية والاستيلاء عليها وتدمير ثغرة الدفرسوار الجديدة والقديمة بغرض أن تقوم بحصار النقاط القوية وتحييدها بالمعركة لإكمال الهجوم لآخره، مؤكدًا أن الهدف كان إضعاف معنوياتهم القتالية حتى يقودهم للإستلام وهذا ماحدث.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.