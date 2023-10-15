صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": استولينا على رأس شط يوم 6 أكتوبر بساعتين ونصف

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن كتيبته كانت مكلفة بمهمتين الأولى كانت احتلال رأس شط، وتم احتلال 500 متر شرق القناة، مؤكدًا أنهم بدأوا التقدم يوم 6 أكتوبر، واستولوا على رأس شط، "كوبري أولي" في ساعتين ونصف.

وأضاف "عبدالرحيم، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم وقتها رأوا دبابات قادمة من قرية الجلاء، لأن المنطقة التي عبرنا منها كانت مشروع استزراعي لعبدالناصر واسمها الجلاء.

وتابع، أنه على يسار الكتيبة تم الاشتباك معهم وتدمير دبابتهم وانسحبوا وقتها لمنطقة الجلاء، مشيرًا إلى أنه خلال هذا اليوم تم استشهاد جندي، وإصابة 2 من كتيبته، لان العدو الصهيوني بدأ الضرب بعد الاقتحام بساعتين وربع، مضيفًا: "نحمد الله أن المدفعية لم تشتبك أثناء الهجوم".

وأشار إلى أن سيارة بيكانتو، كانت محملة بالذخيرة وعليها أفراد وكان عليها النقيب محي الدين رجب، وبسبب خطأ فني غرقت ونجا منها السائق وهومن أبلغهم بغرقها، مؤكدًا أنه بعد وصولهم رأس الشط الأولى جاءت التعليمات بالتقدم لراس الشط الثاني، وهذه هي المهمة الثانية وكان ذلك يوم 8 أكتوبر.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.