الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. هجوم إسرائيلى يستهدف مطار حلب شمال سوريا

هجوم إسرائيلى يستهدف
هجوم إسرائيلى يستهدف مطار حلب

أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وأشار المرصد إلى أن مطار حلب الدولي عاد للعمل، صباح السبت، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس 12 أكتوبر التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة. 

فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية “حميميم”، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.

وسائل إعلام سورية إسرائيل شمال سوريا مطار حلب حقوق الانسان

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