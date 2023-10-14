السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بمهرجان "الفن الجميل" بأبو ظبي.. 4 نوفمبر

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد النجم هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 4 نوفمبر المقبل وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل المقرر إقامته بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

 

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر للجمهور اللإماراتي خلال الحفل نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها "بلدي، بحبك أنا، حبك ليا، أمرك، لو سمحتوا، نسيانك صعب، مشتريكي، يا رتني، غلطة، كده برضه يا قمر، أنا قلبي ليك، جانا الهوى، لو بتحب حقيقي، لسه بتسألي" وغيرها من الأغنيات.


 

حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية الـ 32

 

ويشارك النجم هاني شاكر ضمن فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام في الفترة بدءً من يوم 24 أكتوبر وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات.

 

 

ومن المقرر أن يحيي هاني شاكر حفله ضمن فعاليات المهرجان يوم 27 أكتوبر الجاري وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ويسبقه فاصل غنائي للمطربة إيمان عبد الغني.

 

هانى شاكر يعلن دعمه للقضية الفلسطينية: "رافض صمتى"

حرص الفنان هاني شاكر على إعلان دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته كلمات أغنية "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر "شاكر" مقطع فيديو من كليب "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: "أنا عربي ورافض صمتي كاتم إحساس جوايا والشعب العربي في صفي هقول ويرد ورايا".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين.

 

د النجم هاني شاكر هاني شاكر مهرجان الفن أبو ظبى الإمارات العربية المتحدة حفل هاني شاكر مهرجان الموسيقى العربية

مواد متعلقة

24 مليون إجمالي مشاهدات أغنيات ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي" (فيديو)

داليا البحيري تدعو جمهورها للتبرع لصالح أهل غزة (فيديو)

قبل طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم "الخميس اللي جاي"

حمزة نمرة يحث جمهوره للتبرع لصالح الفلسطينيين (فيديو)

سبب طرح بهاء سلطان أغنية "دادينا" بالرغم من تأجيل حفله تضامناً مع فلسطين

بمقطع من "الضمير العربي".. خالد سليم ينعي شهداء قطاع غزة (فيديو)

خالد أبو بكر: "القاهرة الإخبارية" نجحت في تغطيتها لأحداث غزة

طليقة شريف منير: بناتي أجبرن على مهاجمتي على السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف القاهرة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"