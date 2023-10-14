هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بمهرجان "الفن الجميل" بأبو ظبي.. 4 نوفمبر

يستعد النجم هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 4 نوفمبر المقبل وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل المقرر إقامته بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر للجمهور اللإماراتي خلال الحفل نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها "بلدي، بحبك أنا، حبك ليا، أمرك، لو سمحتوا، نسيانك صعب، مشتريكي، يا رتني، غلطة، كده برضه يا قمر، أنا قلبي ليك، جانا الهوى، لو بتحب حقيقي، لسه بتسألي" وغيرها من الأغنيات.





حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية الـ 32

ويشارك النجم هاني شاكر ضمن فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام في الفترة بدءً من يوم 24 أكتوبر وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يحيي هاني شاكر حفله ضمن فعاليات المهرجان يوم 27 أكتوبر الجاري وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ويسبقه فاصل غنائي للمطربة إيمان عبد الغني.

هانى شاكر يعلن دعمه للقضية الفلسطينية: "رافض صمتى"

حرص الفنان هاني شاكر على إعلان دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته كلمات أغنية "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر "شاكر" مقطع فيديو من كليب "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: "أنا عربي ورافض صمتي كاتم إحساس جوايا والشعب العربي في صفي هقول ويرد ورايا".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين.