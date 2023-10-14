أخبار الظهيرة|مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة.. والرئيس يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري بغزة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار خاصة بالفن وأخبار اجتماعية وأخرى خاصة بالحوادث، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار الظهيرة.

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات تركية ثالثة تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري المتسارع في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

"تاج الدين": إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما فى العاصمة الإدارية قريبًا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتم إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة قريبًا، للمزيد اضغط هنا.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية الجزائر.. وفيتوريا يُحذر اللاعبين

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لودية الجزائر، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، للمزيد اضغط هنا.

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

أعلنت مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أن 256 فلسطينيًا من سكان القطاع بينهم 20 طفلًا استشهدوا خلال أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى إصابة 1788 مواطنًا، للمزيد اضغط هنا.

مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب بعد إعلان دعمه الاحتلال الإسرائيلى

كشف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل وإدانته لما وصفه بالهجمات الإرهابية لحماس ضد إسرائيل وشعبها، مؤكدًا أن هجمات حماس تأتي ضد مبادئ الإنسانية التي ينادي بها معرض فرانكفورت، على حد وصفه، للمزيد اضغط هنا.