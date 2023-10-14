السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة.. والرئيس يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري بغزة

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار خاصة بالفن وأخبار اجتماعية وأخرى خاصة بالحوادث، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار الظهيرة.

أخبار الظهيرة| حالة الطقس ووفاة والد نسمة محجوب وأخر التطورات فى غزة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات تركية ثالثة تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، للمزيد اضغط هنا.

 

الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري المتسارع في غزة

 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

 

"تاج الدين": إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما فى العاصمة الإدارية قريبًا

 

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتم إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة قريبًا، للمزيد اضغط هنا.

 

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية الجزائر.. وفيتوريا يُحذر اللاعبين

 

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لودية الجزائر، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، للمزيد اضغط هنا.

 

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

 

أعلنت مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أن 256 فلسطينيًا من سكان القطاع بينهم 20 طفلًا استشهدوا خلال أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى إصابة 1788 مواطنًا، للمزيد اضغط هنا.

 

مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب بعد إعلان دعمه الاحتلال الإسرائيلى

 

كشف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل وإدانته لما وصفه بالهجمات الإرهابية لحماس ضد إسرائيل وشعبها، مؤكدًا أن هجمات حماس تأتي ضد مبادئ الإنسانية التي ينادي بها معرض فرانكفورت، على حد وصفه، للمزيد اضغط هنا.

 

 

 

أخبار الظهيرة القاهرة الإخبارية طائرة مساعدات تركية مطار العريش الدولي غزة تركيا الرئيس السيسي

مواد متعلقة

أخبار الظهيرة| حالة الطقس ووفاة والد نسمة محجوب وأخر التطورات فى غزة

أخبار الظهيرة.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى طلبات المرشحين للرئاسة وبايرن يسعى لتمديد عقد سانى

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

مراسل "إكسترا لايف" يكشف القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 