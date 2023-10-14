القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات تركية ثالثة تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

مساعدات تركية

وواصل مطار العريش بشمال سيناء، أمس الجمعة، استقبال مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدًا لإيصالها إلى غزة.

واستقبل مطار العريش ٢٦ طنًا من المساعدات الإضافية لمتضرري الهجوم الإسرائيلي في فلسطين.