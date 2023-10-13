الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة على مطار العريش (فيديو)

جريدة الدستور

يواصل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، استقبال مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدًا لإيصالها إلى غزة.


قالت وزارة الخارجية في بيان الخميس، إن مصر توجه المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء.

وجاء في بيان الخارجية أن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

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