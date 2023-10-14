السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

غزة
غزة

أعلنت مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أن 256 فلسطينيًا من سكان القطاع بينهم 20 طفلًا استشهدوا خلال أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى إصابة 1788 مواطنًا.

وقالت مصادر في القطاع إن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجًا سكنية.

وأضافت أن الغارات تركزت في حي "تل الهوا"، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات، طلبًا للحماية من قصف الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أحياء الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والبنايات السكنية.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي "السودانية" و"الواحة" والمنطقة الغربية والشمالية في بيت "لاهيا" شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة.

واستهدف طيران الاحتلال عددًا من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، هذه المدينة التي لجأت إليها المئات من الأسر، التي نزحت قسرًا من شمال القطاع.

كما تعرضت مدينة رفح إلى الجنوب من القطاع لعشرات الغارات التي استهدف في أغلبها منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرحى في صفوفهم.

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محمود الهباش: الشعب الفلسطينى يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

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ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة لـ 1799 شهيدًا

وقالت مصادر بقطاع الصحة في غزة إن مستشفيي "ناصر" و"أبويوسف النجار" جنوب القطاع لم يعودا قادرتين على التعامل مع الجرحى والمصابين جراء تضررهما من القصف، ونفاد قدرتهما الاستيعابية.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين يواجهون صعوبات بالغة في رفع ركام المنازل والبنايات عن الضحايا والمصابين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلًا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحًا.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 53 شهيدًا، بعدما استشهد 18 مواطنًا بينهم أطفال أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحًا.

قصف الاحتلال 256 فلسطيني ا غارات عنيف خان يونس قطاع غزة والضفة الغربية

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