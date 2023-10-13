الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة لـ 1799 شهيدًا

الأحداث في غزة
الأحداث في غزة

‎أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى 1799 شهيدًا و6388 جريحًا.

وأضافت "الصحة الفلسطينية"، في بيانٍ لها اليوم الجمعة، أن حصيلة شهداء الضفة الغربية بلغت 44 شهيدًا وأكثر من 700 جريح، لافتًا إلى أنه وصل إلى المستشفيات نحو 250 جريحًا.

واستشهد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب المئات جراء الغارات والقصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال فجر اليوم.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، بأن 17 شهيدًا تم انتشال جثثهم جراء قصف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية تعود لعائلة أبومدين في مخيم البريج وسط القطاع، كما أصيب عدد كبير من الأشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأوضحت أنه تقع بناية أبومدين في "بلوك 9" داخل البريج، وتتكون من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، وتؤوي ما يقارب 70 مواطنًا، منهم من نزحوا من المناطق الحدودية إلى البناية، لافتة إلى أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، ووضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

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