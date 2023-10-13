الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته اعتقلت 220 فلسطينيًا مطلوبًا في أنحاء الضفة الغربية، من بينهم 130 ينتمون إلى حركة حماس، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في جنوب إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه في الليلة الماضية فقط، اعتقلت قواته 32 من أعضاء حماس، من بينهم أعضاء بارزون معتقلون في الخليل، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

هذا، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، في حين أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم العسكري على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يركز على القضاء على كبار قادة الحركة بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار.

وأفاد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن إسرائيل ارتكبت قرابة 30 مجزرة ضد عائلات فلسطينية خلال حربها على القطاع منذ السبت الماضي، تسببت في استشهاد المئات، كلهم من النساء والأطفال، آخرها بحق عائلة شهاب وراح ضحيتها 31 شهيدا وعشرات الجرحى.

ضحايا العدوان تجاوز 1572 قتيلا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 قتيلا و7262 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن وزارة الصحة أن حصيلة القتلى في قطاع غزة وحده ارتفعت إلى 1537 قتيلا، بالإضافة إلى نحو 6612 جريحا. 

وقالت الوزارة: "إن الحصيلة في الضفة الغربية بلغت 35 قتيلا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى".

وحذرت الوزارة من أن تأخر الاستجابة لنداء الإغاثة يجعل قطاع غزة مقبرة جماعية، في حين أكدت المنظمات الإغاثية الدولية أن شريان الحياة في غزة بدأ يتلاشى، وحان وقت حماية الإنسانية هناك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينين عمليات طوفان الأقصى حركة حماس في غزة الضفة الغربية

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