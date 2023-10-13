أهالى غزة يتحدون منشورات الاحتلال: باقون فى بيوتنا ولن نكرر نكبة 48 (خاص)

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، منشورات ودعوات ورقية للأهالي في قطاع غزة بمختلف المناطق تطالبهم بمغادرة مدينة غزة والتوجه جنوبا نحو وادي غزة.

وأكد زكريا بكر، أحد الأهالي الذى ألقيت على شارعه المنشورات، أنهم باقون في منازلهم ولن يتحركوا منها، ولن يكرروا نكبة 48 مرة أخرى.

وأشار بكر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الاحتلال يريد إخلاء المنازل للسيطرة على المدينة.

وأضاف بكر أن الأخطر هو المكالمات الهاتفية والصوتية التي تأتي من جيش الاحتلال والمستوطنين للأهالي في غزة، وتهديدهم بمغادرة القطاع.

صور من المنشورات الآن

وقال سهيل يوسف حجازي، من أهالي القطاع، في تصريحاته لـ"الدستور"، إن تلك الدعوات مجرد حرب نفسية يستخدمها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على البقاء في غزة.

وأضاف شاهد عيان آخر، رفض الكشف عن هويته، أن الاحتلال يريد إخلاء محافظتين شمال غزة ومحافظة غزة للاستفراد بهما وتدميرهما بالكامل، ومن ثم ينتقل فيما بعد إلى المنطقة الجنوبية لتدميرها أيضًا.

ويقطن تلك المحافظتين قرابة 1200000 نسمة، وهذا رقم كبير لا يمكن توفير أماكن إيواء له.

وجنوب الوادي هي المحافظة الوسطى من قطاع غزة، وهي المحافظة الثالثة التي تقع في منتصف القطاع.