جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أهالي قطاع غزة إلي إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة.

جاء هذا وفقًا لبيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي علي موقع التواصل الاجتماع اكس.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، فتحت حركة حماس الحرب ضد إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية، ويتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي.

وتابع البيان "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيانا يسمح ذلك، ممنوع الاقتراب الى منطقة السياج مع تل أبيب".

وأشار جيش الاحتلال إلي أن حماس تختبئ داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء.

وتابع البيان "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعا بشرية".

وأكد جيش الاحتلال في بيانه استمراره في شن الغارات والعدوان علي قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

الأردن يحذر من أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

وفي وقت سابق، حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الرفض الإسرائيلي لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وحذر الصفدي من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

وكشف الصفدي في بيان صدر عن مكتب وزارة الخارجية الأردنية، أن كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعيا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم خلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ الذي عقد الأربعاء الماضي.

وبيّن الصفدي أن الأردن يقوم باتصالات متعددة وسريعة من أجل تحرك دولي وفوري لإنهاء التصعيد والحرب في غزة وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

شدد الصفدي، في اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه، على أن السماح الفوري بإيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسئولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، وأن حرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية هذه خرق واضح للقانون الدولي الإنسانى.