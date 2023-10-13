الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: جيش الاحتلال يتعمد التشويش علينا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن وسائل الاتصال الخاصة بخدمة الإسعاف تتعرض لتشويش متعمد من قبل الاحتلال، حيث يتم الاتصال عليها وإلقاء الشتائم باللغة العبرية وإشغال الخطوط لفترات طويلة لتعطيل خدمة الإسعاف.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية ‌‎اعلنت ارتفاع أعداد العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والضفة الغربة 1569 شهيد وأكثر من 7212 جريح، وصل إلى ‌‎المستشفيات منهم نحو 190 جريحًا.

 

وكانت الصحة الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

 

وذكرت الصحة الفلسطينية ‎ان 14 منشأة صحية تضررت جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.


وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى استشهاد 10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت وحتي الآن.

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