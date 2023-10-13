الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل ويجتمع بحكومة الاحتلال.. اليوم

لويد أوستن
لويد أوستن

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور إسرائيل، اليوم الجمعة، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، طالبًا عدم ذكر اسمه، "يتطلع إلى التحدث باستفاضة مع الزعماء الإسرائيليين حول تخطيطهم للعمليات وأهدافهم في هذا الصراع"، مضيفًا: "سيبحث الوزير أوستن احتياجات إسرائيل من المساعدات الأمنية هناك".

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي أوستن، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، تضامنًا معها، بعد أن شنّت حركة "حماس" هجومًا عليها، السبت الماضي، انطلاقًا من غزة.

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