حماس: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، اليوم الجمعة، إن العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربًا نفسية لاصطناع نصر زائف، مشددًا على أن الهجرة ليست في قاموسهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن كل شيء مستهدف أمام الصواريخ التي تنهمر من الجو والبحر ومدفعية الاحتلال بشكل متواصل على مدار سبعة أيام على رءوس المواطنين في القطاع.

وطالب البزم المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة بالثبات في منازلهم وأماكنهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين يريد أن يهجر الفلسطينيين مرة أخرى عن أرضهم، مشددًا على أن نكبة 1948 لن تتكرر مرة أخرى، قائلًا: "بل سنعود لأرضنا مجددًا".

الاحتلال الإسرائيلي يدعو أهالي قطاع غزة للتوجه نحو الجنوب

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة.

جاء هذا وفقًا لبيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وتابع البيان: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك، ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج مع تل أبيب".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس تختبئ داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء.

وتابع البيان: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".

وأكد جيش الاحتلال في بيانه استمراره في شن الغارات والعدوان على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.