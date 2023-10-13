الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في عمان

أبو مازن مع وزير
أبو مازن مع وزير الخارجية الأمريكي

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد “أبو مازن” ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وحمايتهم والرفض الكامل لتهجير الأهالي من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

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وحذر الرئيس عباس من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

أبو مازن يؤكد رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين والتنكيل بهم

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

كما أكد الرئيس عباس رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

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وتابع أبو مازن "نؤكد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال".

وشدد الرئيس عباس علي أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت منظمة الأمم المتحدة، إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عملية الإجلاء مستحيلة من دون أن تتسبب في عواقب إنسانية مدمرة.

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