متحدث بلدية غزة: الاحتلال يستخدم البراميل المتفجرة فى تدمير الأحياء السكنية

قال حسني مهنا، متحدث بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأحزمة النارية والبراميل المتفجرة في تدمير الأحياء السكنية بقطاع غزة.

وأضاف مهنا، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في غزة دون مراعاة الحقوق الإنسانية، متجاهلا القوانين الدولية.

القطاع يشهد حركة نزوح منذ بداية العدوان

ونوه متحدث بلدية غزة بأن القطاع يشهد حركة نزوح منذ بداية العدوان، بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة دون دعوات تحذيرية.

وأشار إلى أن إدارة مجمع الشفاء الطبي أنشأت خيمة كبيرة خارج المستشفى نظرا لتكدس الجرحى بالداخل، ما أدى إلى تراكم جثامين الـشهداء بثلاجات الموتى.