القائم بأعمال محافظ نابلس: الاعتقالات مستمرة ولم تتوقف

قال غسام دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس، إن أمس شهد استشهاد إبراهيم الوادي، القيادي بحركة فتح ونجله.

وأضاف "دغلس" عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الاعتقالات من قبل جيش الاحتلال مستمرة ولم تتوقف منذ فترة طويلة، وهناك 5700 معتقل داخل سجون الاحتلال، ويمكن أن يكون ارتفع هذا الرقم إلى 6 آلاف حتى الآن.

المسلسل الأخطر هو مسلسل القتل والتلغيم

ونوه القائم بأعمال محافظ نابلس إلى أن المسلسل الأخطر هو مسلسل القتل والتلغيم، فبين كل مدينة ومدينة عشرات الحواجز، وما بين كل قرية وقرية هناك حواجز، وهناك عازل للضفة الغربية ومحاولة إسكاتهم، مشيرًا إلى أن 15 ألف عامل فلسطيني بقطاع غزة تم ترحيلهم للضفة الغربية.