الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: نواجه رواية إسرائيل وعدوانها من إبادة وتهجير بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن سفارات وبعثات دولة فلسطين تخوض معركة حقيقية ضد روايات الاحتلال المضللة، التي تحاول تجريم الشعب الفلسطيني ووصمه بالإرهاب، بهدف استكمال تصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتبذل قصارى جهدها لفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ونشر الرواية الفلسطينية وتثبيتها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن السفارات والبعثات تقوم بمواجهة حملات تحريض واسعة النطاق والعديد من التهديدات والتخويف لثنيها عن مواصلة أداء دورها المطلوب لحماية الشعب الفلسطيني عامة والأهالي في قطاع غزة بشكل خاص، ولفضح أبعاد هذا المخطط الاستعماري العنصري الذي يجري تنفيذه على الأرض لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

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وقالت الخارجية الفلسطينية إنها وبعثات وسفارات دولة فلسطين تقوم بنشر آلاف الصور والفيديوهات التي توثق جميع أشكال الجرائم وعمليات التهجير، بما فيها القتل المروع بأحدث الأسلحة المحرمة دوليا للأطفال والنساء وإبادة المنازل والأبراج السكنية، وكذلك ما ينتج عن جريمة حرمان الأهالي في قطاع غزة من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

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وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الجهد الدبلوماسي المتواصل يتم تنسيقه مع الأشقاء والأصدقاء للمطالبة بموقف دولي متوازن، وضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها المدمر وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الأساسية فورًا.

وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها من المخاطر الكارثية المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك الكارثة الإنسانية، ومخاطر التهجير الجماعي الذي تدعو له قوات الاحتلال عبر منشوراتها التي تلقيها على قطاع غزة، وتداعيات ذلك كله على أمن واستقرار المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يدعو أهالي قطاع غزة للتوجه نحو الجنوب

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة.

جاء هذا وفقًا لبيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وتابع بيان الاحتلال "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك، ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج مع تل أبيب".

الخارجية الفلسطينية فلسطين الاحتلال الإرهاب الشعب الفلسطيني

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