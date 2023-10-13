إيران تطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، محذرا من إمكانية تصور أي احتمالية إذ لم تتوقف، وانتقد مطالبة أمريكا الأطراف بضبط النفس وإرسالها السلاح إلى إسرائيل في الوقت عينه.

وقال “عبد اللهيان” في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في بيروت قبل ظهر اليوم "إن الجانب الأمريكي يدعو الاطراف للالتزام بضبط النفس لأنه قلق من توسيع نطاق الحرب، لكن الأمر المضحك في هذه المسألة فأمريكا في حين توصي الأطراف بضبط النفس تسمح للمجرمين في الكيان الصهيوني بقتل المدنيين في غزة".

وأضاف: "ليس بمقدور أمريكا أن تقوم بإرسال السلاح لقتل الأطفال والمدنيين في غزة، وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس، وإذا لم تتوقف جرائم الحرب التي تتركبها إسرائيل من الممكن تصور أي احتمالية".

وشدد على وجوب "أن يتوقف الكيان الصهيوني عن ارتكاب جرائم الحرب ضد غزة والفلسطينيين، كما يجب أن ينتهي الحصار الإنساني وقطع المياه والكهرباء وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بشأن إرسال الأدوية والطعام".

وأوضح أن بلاده طلبت من السلطات في مصر ومن الأمين العام للأمم المتحدة أن "يسمحوا بإرسال الطعام والأدوية والمياه الصالحة للشرب من إيران إلى غزة والضفة الغربية. وندعو الحكومات الإسلامية كافة لكي ترفع الصوت وتدعو لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ووقف الحصار ضد غزة".

وأعلن عن اتفاق في وجهات النظر مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب "بشأن ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والكيان الصهيوني المزيف بحق المدنيين الفلسطنيين".

وتابع عبد اللهيان: "اتفقنا أيضًا بشأن عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية أو قادة الدول الإسلامية. والجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل ثلاثة أيام كانت قد أعلنت عن استعدادها لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في طهران وقد تم التنسيق مع الأمين العام للمنظمة كما تعمل عليه أيضًا السلطات في العراق".

من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في المؤتمر الصحفي "إن تجاهل الحل العادل للقضية الفلسطينين هو السبب الحقيقي لما حصل في غزة، لقد حذرنا عدة مرات من خطورة تبعات التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ونحن اليوم متضامنون مع أشقائنا الفلسطينيين وندين الأعمال الإجرامية التي تقترفها إسرائيل بحقهم".