الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

جنود إسرائيل
جنود إسرائيل

أفادت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الجمعة، بالعثور على 30 جثة لأفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بئيري بغلاف غزة.

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل، منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة السبت الماضي.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على موقع "إكس"، إن "أكثر من 1300 شخص قتلوا بينهم 258 ضابطًا وجنديًا ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200 شخص".

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وزير التنمية الفلسطينى: نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال لتنفيذها فى غزة

فيما استشهد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب المئات جراء الغارات والقصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال فجر اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، بأن 17 شهيدًا تم انتشال جثثهم جراء قصف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية تعود لعائلة أبومدين في مخيم البريج وسط القطاع، كما أصيب عدد كبير من الأشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأوضحت أنه تقع بناية أبومدين في "بلوك 9" داخل البريج، وتتكون من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، وتؤوي ما يقارب 70 مواطنًا، منهم من نزحوا من المناطق الحدودية إلى البناية، لافتة إلى أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، ووضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

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خبراء لـ"الدستور": محاولة تهجير الاحتلال لأهالى غزة إعادة لمشهد نكبة 1948

استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 بينهم أطفال فى جباليا شمال غزة

كما استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، وأصيب 10 في قصف لطائرات الاحتلال على منزل يعود لعائلة جودة في بلدة جباليا شمال القطاع، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وسبق وقصف الطيران الحربي منزلًا لعائلة الزرد في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

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مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

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