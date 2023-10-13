الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التنمية الفلسطيني: نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال لتنفيذها في غزة

أحمد مجدلاني وزير
أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن غارات قوات الاحتلال على قطاع غزة إبادة جماعية مرفوقة بعقوبات تطال كل السكان المدنيين من قطاع الكهرباء والماء ووقف الإمدادات الغذائية، وأيضًا رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية للشعب المحاصر.

وأضاف "مجدلاني" خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي يتسع الآن ويتمدد، وأيضًا هناك تمهيد لحرب برية ودخول قطاع غزة، معقبًا: "نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في القطاع".

نتنياهو يسعى إلى فرض الحل الأحادي الجانب

ونوه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى أن نتنياهو يسعى إلى فرض الحل الأحادي الجانب بتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن قرار اجتياح قطاع غزة هو قرار أمريكي وغربي وليس قرارًا إسرائيليًا.

وزير التنمية الفلسطيني نحن أمام كارثة إنسانية كارثة انسانية الاحتلال غزة

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