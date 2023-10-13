الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 80% من سكان غزة نزحوا داخل المدينة

قصف غزة
قصف غزة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن أكثر من 80% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نزحوا داخل المدينة.

وقال الشوا، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال الإسرائيلي يواصل إطلاق الصواريخ بقطاع غزة دون أي اعتبار لحقوقهم، علاوة على مطالبته مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة بالتوجه ناحية الجنوب".

القصف الإسرائيلى متواصل ويستهدف المنازل والأحياء السكنية

وأكد أن القصف الإسرائيلي متواصل ويستهدف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية في قطاع غزة، لافتا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن غزة أدخل القطاع الصحي في أزمة كبيرة.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن غزة تتعرض لكارثة إنسانية، ولا بد من إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية، ودعت إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، وفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني

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