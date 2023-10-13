الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش: الشعب الفلسطينى يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا نعمل مع الجهات الدولية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تهديداته بتهجير وترحيل سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشعب الفلسطيني يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تهجير الاحتلال لسكان قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد الهباش، أن حكومة الاحتلال الإسرئيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا المنظمات الأممية بالتدخل الجدي والفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطيني تهجير

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